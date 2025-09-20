Раскрыто, находились ли дети в здании школы во время ЧП

Детей в момент обрушения в школе на востоке Москвы в здании не было — она находилась на реконструкции, сообщили ТАСС в оперативных службах. Известно, что погибли двое рабочих, еще один находится под завалами. По другим данным, под плитами могут быть шесть человек.

Учащихся не было в школе на востоке Москвы, где произошло обрушение, — сообщил источник.

Известно, что инцидент произошел днем 20 сентября в школе № 1080. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее во Владивостоке в школе № 46 произошло частичное обрушение потолка. В результате произошедшего пострадала 12-летняя девочка, ее госпитализировали с предварительным диагнозом — сотрясение мозга. По предварительным данным, родители учащихся уже не один раз жаловались на плохое состояние здания. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

До этого в Улан-Удэ на строительной площадке Национального музея Бурятии обрушились строительные леса, погибли три человека. Рабочие не были закреплены страховочными ремнями.