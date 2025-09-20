«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 12:43

Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московской школе № 1080 во время ремонтных работ произошло обрушение, передает Telegram-канал 112. Четыре пролета здания, расположенного по адресу Знаменская, 12/4, рухнули в процессе реконструкции.

Согласно предварительным данным, в результате произошедшего погибло два человека. Также есть информация, что под завалами могут оставаться еще шестеро людей.

На месте происшествия задействованы оперативные службы. Количество пострадавших уточняется.

Ранее во Владивостоке в школе № 46 произошло частичное обрушение потолка. В результате произошедшего пострадала 12-летняя девочка, ее госпитализировали с предварительным диагнозом — сотрясение мозга. По предварительным данным, родители учащихся уже не один раз жаловались на плохое состояние здания.

До этого на стадионе школы № 38 в Орске часть футбольного поля обрушилась под землю. Грунт провалился на подземную парковку, образовалась яма у ворот. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время ведется расследование обстоятельств и причин произошедшего инцидента.

Москва
происшествия
обрушения
дети
школы
пострадавшие
погибшие
