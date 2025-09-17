Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 12:21

Девочка получила сотрясение из-за обвалившегося потолка в российской школе

Потолок обвалился и рухнул на девочку в школе Владивостока

Фото: t.me/prosecutor_pk

Потолок обвалился в школе № 46 на улице Батарейной во Владивостоке, сообщила пресс-служба Приморского края. По предварительной информации, пострадала девочка. Прокуратура выяснит, жаловались ли раньше родители на здание и вовремя ли приняли меры для обеспечения безопасности детей.

Прокуратура проводит проверку по факту частичного обрушения потолка в школе № 46 Владивостока, — сказано в сообщении.

Куски штукатурки упали возле столовой на первом этаже. 12-летнюю ученицу госпитализировали. По предварительным данным, у нее диагностировали сотрясение мозга. Отмечается, что родители не раз жаловались на плохое состояние здания.

Ранее в Пермском крае 13 школьников пострадали после того, как один из учеников распылил перцовый баллончик. Источник уточнил, что ребенок, который принес спрей, воспитывается в благополучной семье, поэтому от него не ожидали «такой глупости».

В Великом Новгороде до этого у ученика школы № 36 сильно задымился мобильный телефон прямо на уроке. В учреждении сразу сработала пожарная сигнализация, никто не пострадал. Как оказалось, мальчик во время занятий ударил по вздувшейся батарее смартфона.

