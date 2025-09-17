Девочка получила сотрясение из-за обвалившегося потолка в российской школе Потолок обвалился и рухнул на девочку в школе Владивостока

Потолок обвалился в школе № 46 на улице Батарейной во Владивостоке, сообщила пресс-служба Приморского края. По предварительной информации, пострадала девочка. Прокуратура выяснит, жаловались ли раньше родители на здание и вовремя ли приняли меры для обеспечения безопасности детей.

Прокуратура проводит проверку по факту частичного обрушения потолка в школе № 46 Владивостока, — сказано в сообщении.

Куски штукатурки упали возле столовой на первом этаже. 12-летнюю ученицу госпитализировали. По предварительным данным, у нее диагностировали сотрясение мозга. Отмечается, что родители не раз жаловались на плохое состояние здания.

