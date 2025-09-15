Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 16:35

Футбольное поле внезапно обрушилось в российском городе

В Орске на школьном стадионе обрушилась часть футбольного поля

В Орске часть футбольного поля на стадионе школы № 38 неожиданно обрушилась под землю, сообщает местное издание ORSK.RU. По его информации, грунт провалился прямо на расположенную ниже подземную парковку.

В результате образовалась значительная по размерам яма, которая возникла в непосредственной близости от футбольных ворот. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Обстоятельства и возможные причины инцидента выясняются.

До этого река Чита в Забайкалье вышла из берегов после проливных дождей и затопила 50 участков. Спасатели укрепляли дамбу, чтобы предотвратить размыв. Из-за прогнозируемого ухудшения погоды экстренные службы развернули оперативный штаб на трассе «Амур» у ДНТ «Монтажник».

30 человек погибли из-за оползня в Джамму и Кашмире на севере Индии. После сильных ливней в регионе сильно пострадала инфраструктура: разрушены мосты, повреждены линии электропередачи, заблокированы автодороги.

Орск
футбол
обрушения
стадионы
