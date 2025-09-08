В Забайкалье масштабное наводнение подтопило 50 дачных участков МЧС: в Забайкальском крае после интенсивных дождей затопило 50 участков

Река Чита вышла из берегов в результате сильных дождей и затопила 50 дачных участков в Забайкальском крае, передает Telegram-канал регионального МЧС. В результате инцидента никто не пострадал, эвакуация не требуется.

По оперативным данным, подтоплены 50 участков: 41 дачный участок в бывшем кооперативе Шишкино-Остров и 9 приусадебных участков в селе Шишкино, — сообщили в МЧС.

Спасатели ведут работы по укреплению берегов дамбы, чтобы предотвратить размыв. Ожидается ухудшение погодных условий, экстренные ведомства развернули оперативный штаб на трассе «Амур» у ДНТ «Монтажник», добавили в МЧС.

Ранее стало известно, что в Тунгокоченском районе Забайкальского края из-за сильных дождей движение по некоторым дорогам было затруднено или ограничено. Помимо этого, также поднялся уровень воды в реках.

Ранее мощный ливень затопил Сочи 7 сентября — под воду частично ушел Курортный проспект, улица Яна Фабрициуса, вокзал Адлера. Ненастная погода, по данным синоптиков, ожидается также 8 и 9 сентября: сильные дожди в сочетании с грозой, градом, ветром до 20 м/с.