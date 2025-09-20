«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 13:41

В Сети появились первые кадры с места обрушения московской школы

Опубликованы кадры с места обрушения перекрытий в московской школе

Фото: t.me/moscowproc*

Московская прокуратура в Telegram-канале опубликовала кадры с места обрушения перекрытий в московской школе № 1080 на ул. Знаменской. На снимках видны завалы, образовавшиеся в результате трагедии.

Также на кадрах можно рассмотреть отверстия, возникшие в конструкции после обрушения. Судя по фото, к месту происшествия выехали сразу несколько бригад скорой помощи.

Согласно предварительным данным, в результате произошедшего погибло два человека. Также есть информация, что под завалами могут оставаться люди — от одного до шести человек. На месте происшествия задействованы оперативные службы. Количество пострадавших уточняется.

Также отмечалось, что школа находилась на реконструкции, поэтому детей в здании не было. На месте работали строители.

Ранее во Владивостоке в школе № 46 произошло частичное обрушение потолка. В результате произошедшего пострадала 12-летняя девочка, ее госпитализировали с предварительным диагнозом — сотрясение мозга. По предварительным данным, родители учащихся уже не один раз жаловались на плохое состояние здания.

Москва
обрушения
школы
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эволюция «Гераней» и новые войска ВСУ: новости СВО к вечеру 20 сентября
Ливни в Дагестане обрушили мост
В Казани сняли на видео, как кортеж выезжал на встречку и стрелял в воздух
Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская
Захарова озвучила, кто стоит за всеми решениями Ющенко
Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд
Монахам установили необычный запрет
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok
«Воскресший» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
Участники «Интервидения» от ЮАР раскрыли сильнейшего противника на конкурсе
Одна из стран — участников «Интервидения» призналась, что хочет фит с SHAMAN
Зеленский объявил о подготовке нового обмена пленными с Россией
В США назвали самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года
В Ломоносове ищут хулигана, укравшего флаг России
Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Врачи заставили понервничать беременную Тодоренко
Израиль «вцепился» еще в одну ближневосточную страну
Кандидата в депутаты региона РФ арестовали за призывы к терроризму
В Госдуме рассказали, как после СВО россияне будут относиться к украинцам
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.