В Сети появились первые кадры с места обрушения московской школы Опубликованы кадры с места обрушения перекрытий в московской школе

Московская прокуратура в Telegram-канале опубликовала кадры с места обрушения перекрытий в московской школе № 1080 на ул. Знаменской. На снимках видны завалы, образовавшиеся в результате трагедии.

Также на кадрах можно рассмотреть отверстия, возникшие в конструкции после обрушения. Судя по фото, к месту происшествия выехали сразу несколько бригад скорой помощи.

Согласно предварительным данным, в результате произошедшего погибло два человека. Также есть информация, что под завалами могут оставаться люди — от одного до шести человек. На месте происшествия задействованы оперативные службы. Количество пострадавших уточняется.

Также отмечалось, что школа находилась на реконструкции, поэтому детей в здании не было. На месте работали строители.

Ранее во Владивостоке в школе № 46 произошло частичное обрушение потолка. В результате произошедшего пострадала 12-летняя девочка, ее госпитализировали с предварительным диагнозом — сотрясение мозга. По предварительным данным, родители учащихся уже не один раз жаловались на плохое состояние здания.