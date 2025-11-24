Розыск, мошенничество, «войны» со звездами: где сейчас Андрей Разин

В понедельник, 24 октября, стало известно, что продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина объявили в межгосударственный розыск. Почему его разыскивают, что известно о жизни продюсера?

Почему Разина объявили в розыск

В материалах дела говорится, что Разина разыскивают по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова. В отношении него заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.

«В отношении Разина Андрея Александровича заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он объявлен в межгосударственный розыск», — говорится в документах.

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская также заявила, что следствие якобы предъявило обвинения Разину. По ее словам, подозреваемый мог в течение нескольких лет использовать поддельный договор с Кузнецовым для получения роялти с хитов.

«Уголовное дело было возбуждено еще в 2021 году по факту совершения мошенничества в отношении Сергея Кузнецова о присвоении денежных средств, которые должны были быть лицензионным вознаграждением поэта за использование его песен, которые исполнял Юрий Шатунов», — отметила Мухтарова-Казарновская.

По словам адвоката, на данный момент Разину предъявлено заочное обвинение — ему грозит от двух до 10 лет лишения свободы. По информации юриста, продюсер может проживать в Турции.

Правда ли, что Разина требовали признать иноагентом

В августе 2024 года представители общественного движения «Ветераны России» выступили с требованием признать Андрея Разина иностранным агентом и провести проверку его финансовой деятельности на предмет возможной поддержки ВСУ. Об этом сообщил Ильдар Резяпов, возглавляющий данное движение. Общественники надеялись, что так Разин быстрее отстанет от семьи певца Юрия Шатунова и откажется от идеи воссоздать «Ласковый май» с Даней Милохиным. Резяпов выразил уверенность, что продюсер не сможет получить права на песни Шатунова.

«Дырку от бублика получит, а не права на песни. Заработал миллионы на голосе Шатунова, а теперь пора бы и честь знать. Сбежал в США? Ну вот и сиди там!» — заявил председатель движения.

Обращение «Ветеранов России» с просьбой провести проверку в отношении бывшего продюсера «Ласкового мая» адресовано Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Минюсту. В нем отмечается, что в 2022 году Разин выступил с критикой СВО, продал свою недвижимость в России и эмигрировал в США. Из-за океана он продолжал судебные разбирательства с семьей Шатунова.

После этого звездный адвокат Сергей Жорин допустил, что Минюст России могут убедить признать Андрея Разина иноагентом. В беседе с NEWS.ru он предположил, что у общественного движения «Ветераны России» есть большие шансы для достижения успеха в данном деле. По мнению адвоката, нельзя исключать, что совокупность обстоятельств может стать поводом для внесения продюсера в реестр. Он обратил внимание, что критерии признания иноагентом достаточно широкие и поддаются трактовке.

С кем из российских звезд «воевал» Разин

В январе стало известно о планах Разина подать иск в Турции против артистов, которые выступили на трибьют-концерте, посвященном 50-летию Юрия Шатунова.

Экс-продюсер «Ласкового мая» в интервью вспомнил, как в 2023 году он проклял артистов, выступавших тогда. По его словам, эти проклятия начали сбываться: концерты Лолиты Милявской стали отменяться, Лариса Долина стала жертвой мошенников, а Татьяна Буланова «еле выжила» после инцидента на сцене.

«Год только начинается, всех ждут очень большие последствия, потому что я просто так словами не раскидываюсь. И проклятие коснется каждого, кто залез своими грязными чужими руками в наше творчество и ворует мою интеллектуальную собственность», — сказал Разин.

Новую волну недовольства у продюсера вызвала трансляция трибьют-концерта на телеканале «Россия 1» в ночь на 2 января.

Разин заявил, что композитору Игорю Крутому, телеведущему Андрею Малахову и другим артистам уже направили досудебные письма из Турции. В них продюсер требует возмещения материального ущерба в размере $85 тысяч от каждого исполнителя за нарушение авторских прав.

«Всех артистов, кто принимал участие в этом концерте и пел песни без моего разрешения как автора и правообладателя этих песен и товарного знака „Юра Шатунов“, в память которого они якобы это делали, ждут судебные иски. Из Турции к ним уже идут досудебные письма», — заявил он.

Посвященный Шатунову трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» прошел 17 октября 2023 года в «Крокус Сити Холле». Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов, который отказался упоминать имя Разина.

В шоу «Здесь был Юра!!!» выступили такие звезды, как Сергей Жуков, Клава Кока, «Дискотека Авария», Игорь Крутой, Люся Чеботина, Алсу, Ваня Дмитриенко, Ольга Серябкина, Денис Клявер, Лариса Долина, Хабиб, Дмитрий Маликов, MIA BOYKA, Татьяна Буланова.

