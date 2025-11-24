Средства ПВО уничтожили несколько десятков дронов ВСУ за три часа

За три часа российские системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Над акваториями Черного и Азовского морей, а также пятью областями страны был уничтожен 31 дрон противника.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в публикации.

Больше всего беспилотников сбили над акваторией Черного моря (17). Над Азовским морем уничтожено шесть дронов, три — над Крымом, два — над территорией Курской области, по одному — в Брянской и Белгородской областях, а также в небе над Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что за неделю силы ПВО России ликвидировали 570 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее число перехватов было в ночь на 23 ноября, когда удалось нейтрализовать 75 воздушных целей. В качестве ответных мер российские военные наносят точечные удары по стратегическим объектам военной инфраструктуры Украины. Применяется высокоточное оружие различных типов базирования, включая крылатые ракеты и оперативно-тактические комплексы.