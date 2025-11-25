Приметы 25 ноября — Иван Милостивый: провожаем осень и закупаемся

25 ноября — день святителя Иоанна. Он был патриархом египетской Александрии и получил в народе прозвище Иван Милостивый. Святой Иоанн считался покровителем нищих, бедняков и всех обездоленных. В народной традиции этот день символизировал окончательный уход осени и встречу зимы. Считалось, что «с Ивана Милостивого зима на ноги становится». Добрые дела в такую дату имели особое значение, ведь святой прославился щедростью и заботой о нуждающихся.

Погодные приметы на Ивана Милостивого, 25 ноября

Если день выдавался теплым, это считалось верным знаком, что зима будет мягкой и сырой, а холода начнутся нескоро.

Иней на деревьях 25 ноября предвещал, что скоро ударят сильные морозы, а зима будет холодной и снежной.

Снег, выпавший на Ивана Милостивого, предвещал, что зима будет обильной на осадки.

Яркие звезды на ночном небе указывали на сильный ветер и холод. Тусклые звезды, наоборот, сулили потепление.

Облака плывут низко — жди скорого похолодания.

Утренняя заря ярко-красного цвета предвещала снегопад.

Приметы о зверях и птицах 25 ноября

Если вороны сидели на нижних ветвях деревьев, это указывало на скорое ненастье и сильный ветер.

Птицы активно копошились в перьях — жди снегопада или метели.

Громкое пение петуха вечером предвещало перемену погоды и потепление.

Что нельзя делать 25 ноября

Нельзя одалживать что-либо из дома (особенно деньги, хлеб или соль). Считалось, что вместе с отданным уйдут достаток и благополучие.

Нельзя бездельничать. День нужно было провести в работе, чтобы зима была спокойной.

Нельзя отказывать в помощи и милостыне нищим.

Игнорировать советы старших — на Ивана Милостивого мудрые слова имели больший вес.

Щедро жертвуем и закупаемся: что можно делать 25 ноября

Главный обряд дня — быть щедрым и милостивым. Чем больше подать нищим и бедным, тем больше благополучия и достатка придет в дом в следующем году. А еще сегодня хорошо купить что-то новое: считается, что вещи, приобретенные сегодня, будут служить долго и надежно.

Незамужним девушкам для привлечения жениха советовали помыть пол в доме и угостить незнакомого мужчину. Сегодня наши предки старались провести день в кругу семьи и готовить сытные мясные блюда для привлечения удачи.

25 ноября также был последний шанс в году сыграть свадьбу, верили крестьяне.

