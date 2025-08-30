День знаний — 2025
30 августа 2025 в 10:15

В Волгограде вспыхнул пожар, который видно из другого города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огонь охватил вещевой рынок в Волгограде, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Он также опубликовал соответствующие кадры, снятые местными жителями. Как утверждают очевидцы, мощный пожар видно даже из соседнего города Волжского.

На опубликованных кадрах отчетливо виден огромный столб черного дыма, растянувшийся над городом. Уточняется, что загорелся рынок в районе тракторного завода. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Ранее на автозаправке в Хасавюртовском районе Дагестана произошли взрыв и последующий сильный пожар. Жителей села Сулевкент эвакуировали из опасной зоны. Очевидцам также удалось снять момент взрыва, после которого в небо поднялось огромное грибовидное облако огня и дыма.

По данным Telegram-канала SHOT, при взрыве на АЗС в Дагестане травмы получили четыре человека, они госпитализированы. Пострадавшим диагностировали ожоги различных степеней: от первой до третьей.

По версии МЧС, взрыв произошел вследствие разгерметизации оборудования при перекачке газа. При этом пламя могло перекинуться на соседние жилые дома, однако его распространение удалось оперативно остановить. В ведомстве также опровергли данные о пострадавших.

