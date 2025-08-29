День знаний — 2025
Названа причина взрыва на заправке в Дагестане

Причиной взрыва на АЗС в Дагестане стала разгерметизация емкости газовоза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взрыв на заправке в Сулевкенте произошел вследствие разгерметизации оборудования во время перекачки газа, соответствующую информацию распространило МЧС Дагестана. Пламя могло перекинуться на соседние жилые дома, однако его распространение удалось оперативно остановить. По предварительным данным, пострадавших нет.

По прибытии пожарных подразделений установлено, что во время перекачки газа произошла разгерметизация емкости газовоза. Угроза распространения на частный жилой дом ликвидирована. По предварительной информации, пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Хасавюртовском районе Дагестана произошел взрыв на автозаправке, за которым последовал сильный пожар. На видеозаписях виден огненный столб и клубы черного дыма, поднимающиеся высоко над АЗС. Жители села Сулевкент эвакуируются из зоны происшествия.

До этого на севере Москвы у курьерского электровелосипеда неожиданно взорвался аккумулятор. Инцидент произошел на Кронштадтском бульваре. После взрыва огонь частично охватил транспортное средство, припаркованное у склада. Курьер попытался откатить велосипед к подъезду жилого дома, но не смог самостоятельно потушить возгорание.

Также мощный взрыв прогремел в трехкомнатной квартире в Санкт-Петербурге, в результате чего один человек погиб. Инцидент произошел на улице Стойкости, предварительной причиной называется взрыв газа. По данным МЧС, пламя охватило квартиру площадью 50 квадратных метров.

