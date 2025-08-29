В Сети появилось видео с места мощного взрыва на заправке в Дагестане

В Сети появилось видео с места мощного взрыва на заправке в Дагестане Взрыва и мощный пожар произошли на АЗС в Дагестане

В Хасавюртовском районе Дагестана произошел взрыв на автозаправке, после чего вспыхнул сильный пожар, сообщает Telegram-канал Mash. На видео попал огненный столб и клубы черного дыма, которые поднимаются высоко над АЗС.

Жители села Сулевкент эвакуируются из зоны происшествия.

Ранее стало известно, что в дагестанском селе Сулевкент прогремел мощный взрыв на автозаправке. По предварительным данным, пострадали два человека. Причины происшествия выясняются.

