День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 16:58

В Сети появилось видео с места мощного взрыва на заправке в Дагестане

Взрыва и мощный пожар произошли на АЗС в Дагестане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Хасавюртовском районе Дагестана произошел взрыв на автозаправке, после чего вспыхнул сильный пожар, сообщает Telegram-канал Mash. На видео попал огненный столб и клубы черного дыма, которые поднимаются высоко над АЗС.

Жители села Сулевкент эвакуируются из зоны происшествия.

Ранее стало известно, что в дагестанском селе Сулевкент прогремел мощный взрыв на автозаправке. По предварительным данным, пострадали два человека. Причины происшествия выясняются.

До этого стало известно, что в жилом доме на улице Кутузова в Туле произошел взрыв. Пострадала девушка, которая стояла рядом с местом происшествия. Она получила осколочные ранения. Позже появилось видео с пострадавшей.

В Крыму загорелась сухая трава, в результате огонь перекинулся на хозяйственные постройки в СНТ «Росинка». Отмечается, что пламя не нанесло урона жилым домам. Для тушения пожара были привлечены 163 специалиста и 44 единицы техники. Для ликвидации возгорания авиация за 16 раз сбросила 48 тонн воды.

На трассе М-12 под Арзамасом взорвалась цистерна со сжиженной углекислотой после дорожной аварии. В результате происшествия погиб водитель газовоза. Также пострадали двое человек, находившихся в проезжавшем мимо автомобиле, одним из которых был ребенок.

взрывы
Дагестан
автозаправки
пожары
АЗС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что такое терроризм и почему он существует
Нарколог объяснил, как именно никотин вредит бегунам
Раскрыто число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
Политолог раскрыл историческое значение саммита ШОС в Китае
В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана
Путин станет главным гостем парада победы в Пекине
«Насильник» и школьница с топором: Маск вмешался в педофильский скандал
Стали известны основные темы обсуждения лидерами ШОС в Тяньцзине
Политолог разъяснил значение военного парада в Китае
Альпинист рассказал, какая опасность подстерегает на высоте 7 тысяч метров
Индексация зарплат с 1 сентября 2025-го: кому и сколько добавят?
В Кремле раскрыли график поездок Путина на начало сентября
Публицист Анатолий Несмиян пополнил перечень иноагентов
Самый лучший компот из яблок, груш и слив — рецепт на зиму
Тренды здорового питания обсудят на международном форуме БИОПРОМ-2025
«Должны нормально спать»: педагог оценила новые нормы дня школьников
Стало известно, что может заставить Запад пойти на компромисс с Россией
Таинственная история перевала Дятлова
У жителей многоэтажки прямо под окнами начался «огненный ад»
Опубликованы кадры схватки пулеметчика и дроновода на СВО
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.