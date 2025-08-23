Водитель газовоза погиб при взрыве цистерны с углекислотой под Арзамасом

Цистерна со сжиженной углекислотой взорвалась при ДТП на трассе М-12 под Арзамасом, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. Погиб водитель газовоза, двое пострадали, в том числе ребенок. Они находились в автомобиле, который проезжал мимо грузовой машины во время взрыва.

В результате ДТП произошел взрыв цистерны со сжиженной углекислотой, которую перевозило грузовое транспортное средство. От полученных ранений водитель газовоза скончался на месте, — сказано в сообщении.

