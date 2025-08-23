Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 14:47

Три человека погибли в лобовом ДТП под Краснодаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три человека погибли в результате ДТП в Новопокровском районе Краснодарского края, сообщает управление МВД по региону. По данным ведомства, лобовое столкновение произошло, когда водитель автомобиля Jeep не предоставила преимущество автомобилю Lada. Также известно об одном пострадавшем, передает РИА Новости.

38-летняя женщина-водитель автомобиля Jeep не предоставила преимущество автомобилю Lada, движущемуся во встречном направлении, и столкнулась с ним. В результате ДТП водитель Lada и двое его пассажиров скончались до приезда скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области лежащего на трассе 41-летнего пешехода трижды переехали машины. Посреди ночи на мужчину сначала наехал Renault, затем Hyundai, а после Toyota. От полученных травм пешеход скончался на месте.

На федеральной трассе М-2 «Крым» в Кромском районе Орловской области тем временем произошла смертельная авария, в которой погибли два сотрудника ФСИН. Столкновение между автомобилем Lada Vesta и микроавтобусом «Газель» в общей сложности унесло жизни четырех человек.

аварии
Краснодарский край
погибшие
пострадавшие
