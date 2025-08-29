День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 16:50

Мощный взрыв прогремел в Дагестане

В Дагестане в селе Сулевкент взорвалась заправка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В дагестанском селе Сулевкент прогремел мощный взрыв на автозаправке, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, пострадали два человека. Причины происшествия выясняются.

Ранее в Туле пьяный мужчина случайно взорвал гранату в своей квартире. В результате пострадала 23-летняя девушка, которой он показывал боеприпас. Мужчина был задержан, а в Сети появились кадры с места происшествия, где заметны разрушения квартиры и разбросанные по полу вещи.

До этого взрыв произошел на рязанском заводе «Эластик», где сдетонировал боеприпас. В результате ЧП погибли четыре человека, 70 пострадали. Криминалисты предположили, что причиной трагедии стало разгильдяйство и халатность руководства предприятия, которые не обеспечили надлежащий контроль за соблюдением техники безопасности.

Кроме того, мощный взрыв разрушил часть здания завода топливной компании Horizon BioFuels в американском штате Небраска. Информации о пострадавших и причине происшествия не поступало. Аварийные службы работали на месте для ликвидации последствий.

заправки
взрывы
Дагестан
пострадавшие
Нарколог объяснил, как именно никотин вредит бегунам
Раскрыто число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
Политолог раскрыл историческое значение саммита ШОС в Китае
В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана
Путин станет главным гостем парада победы в Пекине
«Насильник» и школьница с топором: Маск вмешался в педофильский скандал
Стали известны основные темы обсуждения лидерами ШОС в Тяньцзине
Политолог разъяснил значение военного парада в Китае
Альпинист рассказал, какая опасность подстерегает на высоте 7 тысяч метров
Индексация зарплат с 1 сентября 2025-го: кому и сколько добавят?
В Кремле раскрыли график поездок Путина на начало сентября
Публицист Анатолий Несмиян пополнил перечень иноагентов
Самый лучший компот из яблок, груш и слив — рецепт на зиму
Тренды здорового питания обсудят на международном форуме БИОПРОМ-2025
«Должны нормально спать»: педагог оценила новые нормы дня школьников
Стало известно, что может заставить Запад пойти на компромисс с Россией
Таинственная история перевала Дятлова
У жителей многоэтажки прямо под окнами начался «огненный ад»
Опубликованы кадры схватки пулеметчика и дроновода на СВО
Юрист напомнила дачникам о штрафах за вырубку леса рядом с их участком
