Мощный взрыв прогремел в Дагестане В Дагестане в селе Сулевкент взорвалась заправка

В дагестанском селе Сулевкент прогремел мощный взрыв на автозаправке, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, пострадали два человека. Причины происшествия выясняются.

Ранее в Туле пьяный мужчина случайно взорвал гранату в своей квартире. В результате пострадала 23-летняя девушка, которой он показывал боеприпас. Мужчина был задержан, а в Сети появились кадры с места происшествия, где заметны разрушения квартиры и разбросанные по полу вещи.

До этого взрыв произошел на рязанском заводе «Эластик», где сдетонировал боеприпас. В результате ЧП погибли четыре человека, 70 пострадали. Криминалисты предположили, что причиной трагедии стало разгильдяйство и халатность руководства предприятия, которые не обеспечили надлежащий контроль за соблюдением техники безопасности.

Кроме того, мощный взрыв разрушил часть здания завода топливной компании Horizon BioFuels в американском штате Небраска. Информации о пострадавших и причине происшествия не поступало. Аварийные службы работали на месте для ликвидации последствий.