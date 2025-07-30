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30 июля 2025 в 07:34

Мощный взрыв раздался на заводе американской топливной компании

На заводе топливной компании в американском штате Небраска прогремел взрыв

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мощный взрыв прогремел на заводе топливной компании в городе Фремонт в американском штате Небраска, сообщает местный телеканал News Channel Nebraska. Имеются ли пострадавшие, не уточняется. Причина взрыва пока также неясна. Завод принадлежит топливной компании Horizon BioFuels.

Аварийные бригады работают на месте мощного взрыва на юге Фремонта… Взрыв обрушил верхнюю часть самой высокой части здания, высота которой составляла несколько сотен футов, — говорится в публикации.

Ранее взрыв пропанового баллона произошел в исправительной колонии № 9 в Волгоградской области. ЧП случилось во время строительных работ. По предварительной информации, пострадали четыре человека, их доставили в больницу.

Позднее в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области уточнили, что после взрыва пропанового баллона в ИК-9 проводится проверка. По данным ведомства, состояние четырех пострадавших заключенных оценивается как удовлетворительное, им оказывают медицинскую помощь в одной из городских больниц.

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