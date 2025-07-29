Стали известны подробности взрыва газа в ИК-9 под Волгоградом УФСИН по Волгоградской области: в ИК-9 проводится проверка после взрыва газа

В ИК-9 в Волгоградской области проводится проверка после взрыва пропанового баллона, заявили NEWS.ru в пресс-службе УФСИН по региону. По их данным, состояние четырех пострадавших заключенных оценивается как удовлетворительное, им оказывают медицинскую помощь в одной из городских больниц.

В помещении для хранения строительных материалов в ИК-9 из-за утечки газа из газового баллона произошел хлопок, в результате чего ожоги получили четверо осужденных. Им была незамедлительно оказана вся необходимая медицинская помощь, они доставлены в одну из городских больниц. Состояние у них удовлетворительное. По данному факту мы сейчас проводим проверку, — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в ИК-9 в Волгоградской области произошел взрыв пропанового баллона. ЧП случилось во время строительных работ.

До этого сообщалось, что почти 40 квартир были разрушены при взрыве бытового газа в саратовской многоэтажке. Здание, которое частично обрушилось в результате ЧП, состоит из пяти подъездов и насчитывает 194 квартиры, где проживало около 600 человек.