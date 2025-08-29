Опубликованы кадры из квартиры в Туле, где местный житель взорвал гранату

Telegram-канал SHOT опубликовал видео из квартиры в Туле, где произошел взрыв гранаты. Как пишут авторы, боеприпас взорвал местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

На представленных кадрах можно увидеть разрушения в квартире и разбросанные по полу вещи. Отмечается, что в результате инцидента ранения получила 23-летняя девушка, которой пьяный мужчина показывал гранату. В настоящий момент он задержан.

Ранее стало известно, что взрыв произошел в жилом доме на улице Кутузова. Девушка, которая стояла рядом с местом происшествия, получила осколочные ранения. Позже появилось видео с пострадавшей.

До этого в Туве после взрыва неизвестного устройства погиб 14-летний подросток. Опасный предмет он нашел неподалеку от села Сукпак. Еще один мальчик 13 лет получил множественные ранения. Он госпитализирован, обстоятельства трагедии проверяют следователи и прокуратура.

Прежде в Челябинске задержали 53-летнего мужчину, который угрожал взорвать гранату в ресторане. Гостю заведения не понравилось, что он долго ждал свой заказ.