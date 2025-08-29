День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 19:29

Появились новые подробности о пожаре на АЗС в Дагестане

МЧС Дагестана: пожарные ликвидировали открытое горение на АЗС в Сулевкенте

Фото: t.me/mchsdagestan

Пожарные ликвидировали открытое горение на автозаправочной станции в дагестанском селе Сулевкент, сообщает региональное ГУ МЧС России. По данным ведомства, во время пожара на АЗС сгорели автомобиль КамАЗ и трактор.

Открытое горение на АЗС ликвидировано. В результате происшествия сгорели автомобиль КамАЗ и трактор, — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров

Как сообщалось ранее, взрыв и последующий сильный пожар произошли на автозаправке в Хасавюртовском районе. На видео попал огненный столб и клубы черного дыма, которые поднимаются высоко над АЗС. Жители села Сулевкент эвакуируются из зоны происшествия. Причины происшествия уточняются.

До этого мощный взрыв прогремел в трехкомнатной квартире в Санкт-Петербурге, один человек погиб. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Стойкости, возможно, там взорвался газ. Журналисты утверждают, что в результате инцидента также пострадал один человек.

Россия
Дагестан
пожары
АЗС
спасатели
МЧС
