Появились новые подробности о пожаре на АЗС в Дагестане МЧС Дагестана: пожарные ликвидировали открытое горение на АЗС в Сулевкенте

Пожарные ликвидировали открытое горение на автозаправочной станции в дагестанском селе Сулевкент, сообщает региональное ГУ МЧС России. По данным ведомства, во время пожара на АЗС сгорели автомобиль КамАЗ и трактор.

Открытое горение на АЗС ликвидировано. В результате происшествия сгорели автомобиль КамАЗ и трактор, — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров

Как сообщалось ранее, взрыв и последующий сильный пожар произошли на автозаправке в Хасавюртовском районе. На видео попал огненный столб и клубы черного дыма, которые поднимаются высоко над АЗС. Жители села Сулевкент эвакуируются из зоны происшествия. Причины происшествия уточняются.

