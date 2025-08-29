Опубликованы новые кадры со взрывом на АЗС в дагестанском Сулевкенте

Telegram-канал Mash Gor показал еще одно видео взрыва в дагестанском селе Сулевкент, снятое с другой стороны. Инцидент произошел в пятницу, 29 августа.

Очевидец, запечатлевший момент ЧП, находился в этот момент в автомобиле. На кадрах можно увидеть мощный взрыв, после чего в небо поднимается огромное грибовидное облако огня и дыма.

Как ранее сообщал Mash, взрыв и последующий сильный пожар произошли на автозаправке в Хасавюртовском районе Дагестана. На видео попал огненный столб и клубы черного дыма, которые поднимаются высоко над АЗС. Жители села Сулевкент эвакуируются из зоны происшествия. По предварительным данным, пострадали два человека. Причины происшествия выясняются.

До этого стало известно, что в жилом доме на улице Кутузова в Туле произошел взрыв. Пострадала девушка, которая стояла рядом с местом происшествия. Она получила осколочные ранения. Позже появилось видео с пострадавшей.

Прежде мощный взрыв прогремел в трехкомнатной квартире в Санкт-Петербурге, один человек погиб. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Стойкости, возможно, там взорвался газ. Журналисты утверждают, что в результате инцидента также пострадал один человек.