День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 17:33

Опубликованы новые кадры со взрывом на АЗС в дагестанском Сулевкенте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash Gor показал еще одно видео взрыва в дагестанском селе Сулевкент, снятое с другой стороны. Инцидент произошел в пятницу, 29 августа.

Очевидец, запечатлевший момент ЧП, находился в этот момент в автомобиле. На кадрах можно увидеть мощный взрыв, после чего в небо поднимается огромное грибовидное облако огня и дыма.

Как ранее сообщал Mash, взрыв и последующий сильный пожар произошли на автозаправке в Хасавюртовском районе Дагестана. На видео попал огненный столб и клубы черного дыма, которые поднимаются высоко над АЗС. Жители села Сулевкент эвакуируются из зоны происшествия. По предварительным данным, пострадали два человека. Причины происшествия выясняются.

До этого стало известно, что в жилом доме на улице Кутузова в Туле произошел взрыв. Пострадала девушка, которая стояла рядом с местом происшествия. Она получила осколочные ранения. Позже появилось видео с пострадавшей.

Прежде мощный взрыв прогремел в трехкомнатной квартире в Санкт-Петербурге, один человек погиб. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Стойкости, возможно, там взорвался газ. Журналисты утверждают, что в результате инцидента также пострадал один человек.

Россия
Дагестан
автозаправки
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестован глава крупнейшего завода по производству этилового спирта
Украинский беженец в Польше пригрозил поджогами после отмены пособий
Легендарный японский полководец остался без головы
Машина влетела в жилой дом и вызвала пожар после гибели водителя из-за ВСУ
Москвич задержал таксиста после мастурбации в салоне
СК Армении подтвердил задержание дипломата за госизмену
Противный ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Змея в ведре и проститутка в кроссовках: главные ЧП за день
Как сделать вяленые помидоры, которые покорят всех
6 идей для кабачковой икры, которые вас удивят
Повышение МРОТ на 20,7% затронет 4,6 млн человек
Эксперт предрек выход индийского автопрома на российский рынок
Лукашенко предложил важное изменение для ШОС
«Финальная точка»: американист раскрыл детали закрытия USAID
«Три гида запретили идти в горы»: почему Наговицину так и не спасли
Альпинист объяснил, при каких условиях Наговицину могли бы спасти
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Алиева в рамках саммита ШОС
Пловец раскрыл реакцию иностранцев на победы россиян на ЧМ в Сингапуре
Для машин с иностранными номерами в России могут ужесточить правила
Стало известно, чем Бакальчук займется в «М.Видео»
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.