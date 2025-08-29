День знаний — 2025
29 августа 2025 в 17:26

Выросло число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане

SHOT: число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до четырех

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до четырех человек, они госпитализированы, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, у них ожоги различных степеней: от первой до третьей.

Предварительно, взрыв произошел во время перекачки газа — случилась разгерметизация емкости. После происшествия загорелось сено и кладбище, находившееся неподалеку. Прокуратура Дагестана начала проверку по факту случившегося.

Ранее в Хасавюртовском районе Дагестана произошел взрыв на автозаправке, после чего вспыхнул сильный пожар. На видео попал огненный столб и клубы черного дыма, которые поднимаются высоко над АЗС. Жители села Сулевкент эвакуируются из зоны происшествия.

Тем временем в Туле пьяный мужчина случайно взорвал гранату в своей квартире. В результате пострадала 23-летняя девушка, которой он показывал боеприпас. Мужчина был задержан, а в Сети появились кадры с места происшествия, где заметны разрушения квартиры и разбросанные по полу вещи. Кроме того, видно, что пострадавшую госпитализировали.

