В Приамурье сняли режим ЧС после схода вагонов МЧС: в Амурской области сняли режим ЧС после схода вагонов в Тындинском округе

В Амурской области сняли режим чрезвычайной ситуации в Тындинском округе после схода вагонов, сообщает региональное ГУ МЧС в Telegram-канале. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Режим ЧС в Тындинском муниципальном округе, введенный в связи с происшествием на железной дороге, снят, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и еще 12 получили травмы различной степени тяжести при сходе двух вагонов и укладочного крана во время железнодорожных работ в Амурской области. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Спасатели в тот день отмечали, что двое пострадавших находятся в реанимации.

До этого на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области сошел с рельсов порожний товарный состав. Три вагона получили повреждения. Следователи рассматривали все возможные причины инцидента, включая диверсию.