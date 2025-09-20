«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 10:50

В Приамурье сняли режим ЧС после схода вагонов

МЧС: в Амурской области сняли режим ЧС после схода вагонов в Тындинском округе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Амурской области сняли режим чрезвычайной ситуации в Тындинском округе после схода вагонов, сообщает региональное ГУ МЧС в Telegram-канале. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Режим ЧС в Тындинском муниципальном округе, введенный в связи с происшествием на железной дороге, снят, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и еще 12 получили травмы различной степени тяжести при сходе двух вагонов и укладочного крана во время железнодорожных работ в Амурской области. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Спасатели в тот день отмечали, что двое пострадавших находятся в реанимации.

До этого на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области сошел с рельсов порожний товарный состав. Три вагона получили повреждения. Следователи рассматривали все возможные причины инцидента, включая диверсию.

