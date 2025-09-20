«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 03:53

Два человека погибли при сходе вагонов в Амурской области

Два человека погибли и 12 пострадали при сходе вагонов в Амурской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Два человека погибли и 12 пострадали при сходе двух вагонов и укладочного крана при проведении железнодорожных работ в Амурской области, сообщила Прокуратура региона. Уточняется, что было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

На первом пути 138-го км ПК4 перегона Беленькая — Путевой Пост 139-го км Тындинского района Амурской области Дальневосточной железной дороги при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, — указали в ведомстве.

Ранее на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области сошел с рельсов порожний товарный состав. Три вагона оказались повреждены. Следователи рассматривают все возможные причины инцидента, включая диверсию. Движение электричек на участке Сиверская — Луга было приостановлено.

До этого девять вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Пермь-Сортировочная. Для ликвидации последствий схода на место происшествия была направлена восстановительная техника.

Тем временем машинист погиб при сходе одиночного тепловоза с рельсов вблизи станции Семрино Гатчинского округа Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, что машинист был зажат в кабине, после деблокировки он умер в карете скорой помощи. Глава региона подчеркнул, что в свете этого случая правоохранительные службы усиливают работу по защите объектов транспортной инфраструктуры.

Амурская область
вагоны
погибшие
пострадавшие
