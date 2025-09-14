Три вагона поезда сошли с рельсов под Петербургом

На перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области произошло крушение порожнего товарного состава. Три вагона сошли с рельсов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и спасательные службы. По предварительной информации, следователи рассматривают все возможные причины инцидента, включая версию диверсии.

Электрички на участке движения Сиверская — Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования, — указал глава региона.

Для обеспечения безопасности на месте работают саперы, которые проводят осмотр территории. Ограничения движения могут затронуть как пригородные электрички, так и поезда дальнего следования.

Причины происхождения и обстоятельства инцидента выясняются специалистами. Пострадавших в результате крушения не зарегистрировано.

