14 сентября 2025 в 05:43

Три вагона поезда сошли с рельсов под Петербургом

Дрозденко: в Ленинградской области сошли с рельсов три вагона товарного состава

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области произошло крушение порожнего товарного состава. Три вагона сошли с рельсов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и спасательные службы. По предварительной информации, следователи рассматривают все возможные причины инцидента, включая версию диверсии.

Электрички на участке движения Сиверская — Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования, — указал глава региона.

Для обеспечения безопасности на месте работают саперы, которые проводят осмотр территории. Ограничения движения могут затронуть как пригородные электрички, так и поезда дальнего следования.

Причины происхождения и обстоятельства инцидента выясняются специалистами. Пострадавших в результате крушения не зарегистрировано.

Ранее сообщалось о возгорании на территории Киришского нефтеперерабатывающего завода (КИНЕФ) в Ленинградской области. Инцидент произошел вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата. На данный момент пожар ликвидирован.

вагоны
рельсы
Ленинградская область
аварии
