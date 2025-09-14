Машинист погиб при сходе тепловоза в Ленинградской области

Машинист погиб при сходе одиночного тепловоза с рельсов вблизи станции Семрино Гатчинского округа Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По предварительным данным, машинист был зажат в кабине и умер в карете скорой помощи.

Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой, — написал он.

Дрозденко сообщил о дополнительных мерах по обеспечению транспортной безопасности в регионе. По его словам, правоохранительные службы усиливают работу по защите объектов транспортной инфраструктуры.

Для минимизации неудобств пассажиров организовано увеличение количества автобусов на ключевом маршруте Луга — Гатчина — Санкт-Петербург. Информация об альтернативных маршрутах оперативно доводится до граждан через систему голосовых оповещений на железнодорожных вокзалах и станциях.

Ранее губернатор региона сообщил о том, что к месту схода вагонов товарного состава в Лужском районе направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга. По его словам, с рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами. Движение поездов перекрыто в обоих направлениях.