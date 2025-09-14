Два поезда спасателей выехали к месту схода тепловоза в Ленобласти

Два поезда спасателей выехали к месту схода тепловоза в Ленобласти К месту схода вагонов в Лужском районе направлены два восстановительных поезда

К месту схода вагонов товарного состава в Лужском районе Ленобласти направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, с рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами.

По информации РЖД, к месту происшествия в Лужском районе направлены два аварийно-восстановительных поезда, — написал он.

Также губернатор отметил, что движение поездов перекрыто в обоих направлениях, в результате чего задержаны 10 пригородных электричек. Жертв в результате инцидента не зафиксировано.

Ранее Дрозденко сообщил, что на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе произошло крушение порожнего товарного состава. Три вагона сошли с рельсов. По предварительным данным, сотрудники следствия рассматривают все возможные причины, включая версию диверсии.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что ряд поездов задержались из-за обнаружения взрывных устройств на путях. По словам главы региона, пассажирам предоставили всю необходимую помощь.