13 августа 2025 в 02:07

Крушение поезда с опасными грузами произошло в США

Поезд с возможно опасным грузом рухнул на бок у моста в американском Техасе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В округе Пало-Пинто (штат Техас, США) произошло крушение грузового поезда, перевозившего потенциально опасные вещества. Инцидент случился у моста Коулвилл-Роуд, где несколько вагонов сошли с рельсов и оказались на боку, говорится в официальном заявлении местных властей в социальных сетях.

По официальным данным, утечки химикатов не зафиксировано. На данный момент также нет информации и о возможных пострадавших.

Поезд сошел с рельсов у моста Коулвилл-Роуд. Несколько вагонов лежат на боку вне путей. Утечки содержимого из вагонов нет. О пострадавших не сообщается, — говорится в заявлении.

На месте работают аварийные бригады, пожарные и спасатели. Они действуют с повышенной осторожностью.

Власти призвали граждан избегать района происшествия. Хотя эвакуация жителей не потребовалась, ситуация остается напряженной.

Ранее сообщалось, что в Тульской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде у станции Мордвес. По предварительным данным, никто не пострадал, а подвижной состав остался на рельсах.

До этого под Арзамасом в Нижегородской области сошел с рельсов паровоз туристического поезда. Инцидент произошел на перегоне Арзамас-1 — Соловейко.

рельсы
поезда
сход
США
