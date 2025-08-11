Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Тульской области поезд протаранил грузовик

В Тульской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Тульской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде у станции Мордвес, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Инцидент произошел 11 августа в 17:06. По предварительным данным, никто не пострадал, а подвижной состав остался на рельсах.

Сегодня в 17:06 на железнодорожном переезде у станции Мордвес Тульской области водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом <...>. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — говорится в сообщении.

После освобождения пути в 19:59 состав продолжил движение по маршруту. Из-за происшествия был задержан пригородный поезд № 6735 Ожерелье — Урванка, отклонение от графика составило 1 час 47 минут.

Ранее под Арзамасом в Нижегородской области сошел с рельсов паровоз туристического поезда. Инцидент произошел на перегоне Арзамас-1 — Соловейко. Уточняется, что пассажиры и локомотивная бригада не пострадали, вагоны отцепили и доставили обратно на станцию, а график движения других составов не изменился.

