09 августа 2025 в 21:48

09 августа 2025 в 21:48

Паровоз туристического поезда с пассажирами сошел с рельсов

Паровоз туристического поезда сошел с рельсов под Арзамасом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Паровоз туристического поезда сошел с рельсов под Арзамасом в Нижегородской области, передает пресс-служба Горьковской железной дороги. Никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал.

9 августа в 18:10 на перегоне Арзамас-1 — Соловейко произошел сход одной колесной пары паровоза в составе пригородного туристического поезда № 6904 сообщением Арзамас — Нижний Новгород, — сообщила пресс-служба.

Уточняется, что на место происшествия направили восстановительный поезд. Пассажирские вагоны прицепили к другому локомотиву и вернули на станцию Арзамас-1, откуда состав продолжит движение по маршруту. В ГЖД добавили, что график движения других пассажирских поездов остался прежним.

Ранее в Мелекесском районе Ульяновской области грузовик врезался в пассажирский поезд на железнодорожном переезде. Инцидент произошел днем 7 августа на перегоне между станциями Обамза и Блокпост, когда состав № 354 следовал из Имеретинского курорта в Пермь. В транспортной прокуратуре уточнили, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

До этого в Свердловской области грузовик выехал под электровоз на перегоне возле Богдановича. За рулем самосвала находился мужчина, лишенный водительских прав. Машинист не успел затормозить, в результате помощник получил перелом ноги и был госпитализирован. Движение поездов происшествие не нарушило.

РЖД
поезда
вагоны
пассажиры
Паровоз туристического поезда с пассажирами сошел с рельсов
