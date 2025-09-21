«Интервидение-2025»
Сайт аэропорта Пулково заработал после кибератаки

Официальный сайт петербургского аэропорта Пулково возобновил полноценную работу после кибервзлома, сообщили в Telegram-канале авиагавани. На восстановление понадобилось 36 часов.

Сайт аэропорта Пулково снова доступен!сказано в публикации.

Сайт аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке 19 сентября, в результате чего его работа была временно ограничена. Несмотря на взлом, работа аэропорта не прерывалась — регистрация пассажиров и вылеты рейсов осуществлялись в штатном режиме. Все подробности инцидента и возможные мотивы хакеров пока не раскрываются.

Ранее в Пулково пассажирам пришлось спать на полу воздушной гавани из-за задержек рейсов в воскресенье, 24 августа. Такая ситуация была обусловлена введенными ограничениями. По данным источника, люди в аэропорту жили в походных условиях более 20 часов.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что план «Ковер» ввели в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково. Он отметил, что на юго-западе региона сбивали беспилотники.

