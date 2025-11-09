Достопримечательности Ессентуков: куда сходить и что посмотреть

Ессентуки — это не просто название минеральной воды на полках магазинов, но и уникальный курортный город, где каждый найдет для себя нечто особенное. Здесь в одной локации сочетаются целебные родники, живописные парки и архитектурные шедевры начала XX века. Всего за один или два дня вы успеете познакомиться с главными символами этого удивительного уголка Кавказских Минеральных Вод. Если вы планируете поездку и думаете, что посмотреть в Ессентуках, этот гид поможет вам самостоятельно составить насыщенный маршрут.

Ессентуки расположены в Ставропольском крае: хотя минеральные источники были открыты еще в 1811 году доктором Федором Гаазом, курортная слава пришла к городу лишь спустя годы — после детального изучения целебных вод профессором Александром Нелюбиным в 1823 году. Сегодня Ессентуки — это город с почти двухсотлетней историей, который славится не только своими лечебными водами, но и уникальной атмосферой курортного отдыха.

Даже если вы никогда не были в Ессентуках, это название вам наверняка знакомо: минеральную воду «Ессентуки» можно найти практически в каждом магазине России уже десятки лет. Теперь представьте, что вы можете попробовать эту воду прямо из источника, прогуляться по тенистым аллеям исторического парка и увидеть архитектурные жемчужины столетней давности. Курорт специализируется на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта и обмена веществ, а его санатории принимали таких знаменитостей, как Федор Шаляпин, Константин Станиславский, Максим Горький, Сергей Рахманинов и многие другие.

Главные символы курорта: Галерея и грязелечебница

Галерея источника № 17 — это визитная карточка Ессентуков, построенная в середине XIX века по указанию князя Михаила Воронцова. Здание спроектировал английский архитектор Сэмюэл Аптон, и именно здесь есть возможность ощутить вкус легендарной минералки «Ессентуки № 17» в прохладном, теплом или горячем виде, причем водичка поступает по минералопроводу прямиком из скважин. Это обязательный пункт в программе для любого туриста, который решает, что посмотреть в Ессентуках за один день.

Настоящая гордость Ессентуков и главная архитектурная достопримечательность курорта — грязелечебница имени Семашко. Построенная в 1913–1915 годах по проекту архитектора Евгения Шреттера, она выполнена в стиле античного неоклассицизма и напоминает древнеримские термы III—IV веков. Это не просто лечебное учреждение, а настоящий музей, где история и медицина сплелись воедино. Грязелечебница полезна людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы и кожи, а в свое время ее услугами пользовались многие известные люди, приезжавшие на воды.

Грязелечебница в Ессентуках Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Прогулка по Курортному парку: от Китайской беседки до Ореховой рощи

Курортный парк — это зеленое сердце города, где на каждом шагу найдется что посмотреть в Ессентуках. Парк был обустроен в середине XIX века по указанию князя Воронцова и с тех пор стал главной прогулочной зоной курорта. Начать знакомство стоит с беседки «Ореанда» — изящной полукруглой колоннады, построенной в 1912 году на возвышении в восточной части парка. Название беседка получила в честь знаменитой полуротонды на «Царской тропе» в Ялте. В хорошую погоду отсюда открывается великолепный вид на Кавказский хребет и величавый Эльбрус — идеальное место для созерцания и фотографий.

Особого внимания заслуживает Воронцовская аллея и знаменитая Ореховая роща — живописный уголок парка, где можно укрыться от летней жары под кронами вековых деревьев. Здесь царит особая атмосфера умиротворения: пение птиц, шелест листвы и свежий воздух создают идеальные условия для неспешных прогулок и отдыха. В парке также находятся Нижние ванны, питьевые бюветы с источниками № 4 и № 17, музыкальная беседка — каждый уголок хранит свою историю и готов поделиться ею с вами.

Архитектурные жемчужины: дачи и особняки начала XX века

Архитектура Ессентуков — это отдельная достопримечательность города, которую обязательно нужно увидеть своими глазами. Золотой век архитектуры пришелся на конец XIX — начало XX века, когда курорт активно застраивался купеческими особняками и частными дачами в стиле модерн, эклектики и неоготики. Эти здания поражают своей оригинальностью: башни в средневековом стиле, резные балконы, изящные арки и необычные детали фасадов.

Среди самых примечательных построек — дача «Орлиное гнездо» на улице Анджиевского, принадлежавшая Ивану Зимину. Этот нарядный трехэтажный особняк 1909–1910 годов украшен двумя башнями, а над входом расположены скульптурные фигуры орлов в гнезде, давшие зданию его романтическое название. Сегодня в этом доме располагается Пятигорская курортная библиотека, но посетители все еще могут полюбоваться его внешним убранством. Не менее интересна дача Михаила Пушнова на улице Ленина — яркий образец южнорусского модерна с характерными архитектурными элементами.

Что посмотреть в Ессентуках самостоятельно из архитектурных памятников: обратите внимание на дачи-замки банкира Василия Томачева (дача «Мира»), инженера Теофила Свирчевского (дача «Капри»), дачу профессора Алексея Лебедева, известную как «Замок». Каждое из этих зданий рассказывает историю своих владельцев — успешных предпринимателей, врачей и меценатов, которые вкладывали душу и средства в развитие курорта. Прогуливаясь по улицам Интернациональной, Семашко и Баталинской, вы словно перенесетесь на столетие назад, в эпоху расцвета курортной культуры России.

Прохожие в Курортном парке в Ессентуках Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Маршрут на один день и идеи для поездки на выходные

Если у вас есть только один день, чтобы увидеть главные достопримечательности в Ессентуках, начните утро с железнодорожного вокзала — красивого здания 1893 года. От вокзала пройдите по улице Интернациональной к Театральной площади, любуясь старинными домами начала XX века. Затем отправляйтесь в Курортный парк через главный вход — вы окажетесь в Нижнем парке, откуда начинается знакомство с курортной зоной.

Первым пунктом посетите Галерею источника № 17 и попробуйте целебную воду прямо из бювета. Рядом находится Цандеровский институт механотерапии — загляните внутрь, чтобы увидеть уникальные тренажеры столетней давности. Это настоящая гордость курорта и уникальная достопримечательность Ессентуков, равной которой нет в стране! Далее прогуляйтесь по Воронцовской аллее к беседке «Ореанда», поднимитесь к смотровой площадке и сделайте памятные фотографии. После этого двигайтесь к главной жемчужине — грязелечебнице имени Семашко, полюбуйтесь ее величественными фасадами и античной архитектурой.

Что посмотреть в Ессентуках за один день во второй половине дня: посетите галерею «Пятитысячник», где есть шанс отдохнуть в светлом и огромном зале с фонтаном и продегустировать разные виды минвод. Завершите день прогулкой по дачному кварталу: осмотрите «Орлиное гнездо», дачу «Замок» и другие архитектурные памятники на улицах Анджиевского и Ленина.

Маршрут на пару дней: погружение в атмосферу курорта

Если вы приехали на выходные, у вас есть больше времени, чтобы неспешно исследовать все, что можно посмотреть в Ессентуках, самостоятельно и почувствовать атмосферу курортного города. В первый день следуйте описанному выше маршруту, но выделите больше времени на прогулки по Курортному парку: посетите Ореховую рощу, найдите тихие уголки для отдыха, посидите на скамейках у фонтанов.

Второй день посвятите знакомству с окрестностями и менее известными достопримечательностями. Утром отправьтесь к Пантелеймоновской церкви, затем посетите Верхние ванны и Парк Победы с Вечным огнем. Если любите природу, выделите время на поездку к Медовым водопадам — они находятся всего в часе езды от города. Во второй половине дня вернитесь в город и посетите концертный зал имени Шаляпина — проверьте афишу, возможно, вам посчастливится попасть на концерт или выставку. Завершите поездку вечерней прогулкой по центральным улицам, где можно купить сувениры и попрощаться с этим удивительным городом, который наверняка захочется посетить снова.

Ранее мы рассказывали, что посмотреть за выходные в Туле.