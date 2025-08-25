Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 16:57

Флаг США оказался на патриотическом баннере в российском городе

В Ессентуках заметили патриотический баннер с флагом США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителями Ессентуков был обнаружен патриотический баннер, на котором изображен солдат с флагом США на груди, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Полотно повесили на заборе школы, которая в июле была переименована в честь уроженца города и Героя России Ивана Каширина, погибшего в зоне СВО.

Ессентучане возмутились тем, что ответственные за оформление даже не проверили, что будет на баннере до сдачи в печать. На данный момент скандальный плакат уже сняли. Позже представители администрации заявили, что на макете флага США не было. Там отметили, что, скорее всего, деталь нарисована вручную.

Ранее в Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии в День независимости Украины. Указывается, что рядом они также подняли государственный флаг страны.

До этого стало известно, что иностранной туристке в Турции грозит уголовное преследование за исполнение танца на флагштоке с государственным флагом. Инцидент произошел в Каппадокии на одной из популярных смотровых площадок, где девушка использовала конструкцию с турецким флагом для акробатических трюков.

Ессентуки
флаги
США
баннеры
