Флаг США оказался на патриотическом баннере в российском городе В Ессентуках заметили патриотический баннер с флагом США

Жителями Ессентуков был обнаружен патриотический баннер, на котором изображен солдат с флагом США на груди, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Полотно повесили на заборе школы, которая в июле была переименована в честь уроженца города и Героя России Ивана Каширина, погибшего в зоне СВО.

Ессентучане возмутились тем, что ответственные за оформление даже не проверили, что будет на баннере до сдачи в печать. На данный момент скандальный плакат уже сняли. Позже представители администрации заявили, что на макете флага США не было. Там отметили, что, скорее всего, деталь нарисована вручную.

Ранее в Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии в День независимости Украины. Указывается, что рядом они также подняли государственный флаг страны.

До этого стало известно, что иностранной туристке в Турции грозит уголовное преследование за исполнение танца на флагштоке с государственным флагом. Инцидент произошел в Каппадокии на одной из популярных смотровых площадок, где девушка использовала конструкцию с турецким флагом для акробатических трюков.