Дети в Запорожье подняли флаг нацистской Германии в День независимости RT: в Запорожье подростки раскрыли флаг нацистской Германии рядом с украинским

В Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии в День независимости Украины, сообщает Telegram-канал RT. Указывается, что рядом они также подняли государственный флаг страны.

Подробности инцидента не уточняется. При этом неизвестно, какую реакцию вызвал поступок несовершеннолетних у правоохранителей и прохожих.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что Россия даст оценку каждому нацистскому преступнику на украинской территории. Он отметил, что ВС РФ качественно выполняют задачи по денацификации и демилитаризации Украины.

До этого сотрудница Святошинского суда в Киеве Анастасия Мирзак разместила в социальных сетях фотографии с нацистским флагом со свастикой. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 23-летней девушки.

Тем временем в польском Гданьске десятки молодых украинцев провели шествие, скандируя националистические лозунги. Акция, как писали журналисты, вызвала резонанс и волну возмущения среди польских пользователей в интернете.