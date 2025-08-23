Вызывающий танец в Турции теперь грозит туристке тюрьмой В Турции туристке грозит тюрьма из-за танцев на флагштоке с флагом страны

Иностранной туристке в Турции грозит уголовное преследование за исполнение танца на флагштоке с государственным флагом, сообщает Hürriyet. Инцидент произошел в Каппадокии на одной из популярных смотровых площадок, где девушка использовала конструкцию с турецким флагом для акробатических трюков.

Видео с ее выступлением быстро распространилось в социальных сетях, вызвав негативную реакцию местных жителей. Они расценили действия туристки как осквернение государственного символа и направили жалобы в правоохранительные органы. Прокуратура возбудила уголовное дело. Гражданство танцовщицы при этом остается неизвестным.

