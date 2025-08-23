Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Вызывающий танец в Турции теперь грозит туристке тюрьмой

В Турции туристке грозит тюрьма из-за танцев на флагштоке с флагом страны

Флаг Турции на крепости Ортахисар в Каппадокии Флаг Турции на крепости Ортахисар в Каппадокии Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Иностранной туристке в Турции грозит уголовное преследование за исполнение танца на флагштоке с государственным флагом, сообщает Hürriyet. Инцидент произошел в Каппадокии на одной из популярных смотровых площадок, где девушка использовала конструкцию с турецким флагом для акробатических трюков.

Видео с ее выступлением быстро распространилось в социальных сетях, вызвав негативную реакцию местных жителей. Они расценили действия туристки как осквернение государственного символа и направили жалобы в правоохранительные органы. Прокуратура возбудила уголовное дело. Гражданство танцовщицы при этом остается неизвестным.

Жительница подмосковной Электростали, оставившая новорожденного ребенка в турецком аэропорту, может получить до пяти лет лишения свободы. Как сообщил NEWS.ru адвокат Александр Карабанов, против девушки возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденного, и ее признание виновной выглядит весьма вероятным. Правозащитник отметил, что ребенок останется в приемной семье, а в рамках следствия может быть назначена психиатрическая экспертиза.

До этого стало известно, что российские туристы столкнулись с проблемой занятости шезлонгов в отелях Турции и Египта. Отдыхающие жалуются на систему «бронирования» лежаков с помощью полотенец, которые появляются на шезлонгах уже с шести утра. Конфликты достигают такого накала, что некоторые туристы организуют ночные рейды, сбрасывая чужие полотенца с «зарезервированных» мест.

