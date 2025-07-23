Составлен топ самых популярных мест для отдыха в России Минводы вошли в тройку наиболее популярных мест для отдыха в 2025 году

Минеральные Воды вошли в тройку наиболее востребованных туристических направлений России на 2025 год, сообщает РИА Новости со ссылкой ни исследование Роскачества. Также в числе лидеров оказались Краснодарский край и Москва.

Самыми популярными направлениями по-прежнему являются курорты Краснодарского края, их выбирает почти каждый четвертый российский путешественник (24%). На втором месте — Москва (12%). На третьем — Минеральные Воды и Петербург, куда едут 11%, — говорится в исследовании.

Согласно проведенному опросу, более половины российских граждан (52%) в текущем году либо уже совершили, либо планируют совершить путешествия. При этом подавляющее большинство (83%) предпочитают внутренний туризм. Среди основных направлений: 46% респондентов выбирают поездки в другие регионы страны, 40% ограничиваются путешествиями по своему региону, 27% отдают предпочтение отдыху в сельской местности.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru проанализировала ценовую политику курортов Краснодарского края. По ее наблюдениям, стоимость отдыха в регионе примерно одинакова, однако Сочи выделяется на общем фоне. Этот курорт, обладая статусом круглогодичного направления с большим потоком туристов, привлекает рестораторов из Москвы, что влияет на формирование более высоких цен. Для бюджетного отдыха эксперт рекомендует Геленджик, где можно найти качественное жилье с современным ремонтом по доступной стоимости.