Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 09:11

Составлен топ самых популярных мест для отдыха в России

Минводы вошли в тройку наиболее популярных мест для отдыха в 2025 году

Гора Змейка вблизи города Минеральные Воды Гора Змейка вблизи города Минеральные Воды Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минеральные Воды вошли в тройку наиболее востребованных туристических направлений России на 2025 год, сообщает РИА Новости со ссылкой ни исследование Роскачества. Также в числе лидеров оказались Краснодарский край и Москва.

Самыми популярными направлениями по-прежнему являются курорты Краснодарского края, их выбирает почти каждый четвертый российский путешественник (24%). На втором месте — Москва (12%). На третьем — Минеральные Воды и Петербург, куда едут 11%, — говорится в исследовании.

Согласно проведенному опросу, более половины российских граждан (52%) в текущем году либо уже совершили, либо планируют совершить путешествия. При этом подавляющее большинство (83%) предпочитают внутренний туризм. Среди основных направлений: 46% респондентов выбирают поездки в другие регионы страны, 40% ограничиваются путешествиями по своему региону, 27% отдают предпочтение отдыху в сельской местности.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru проанализировала ценовую политику курортов Краснодарского края. По ее наблюдениям, стоимость отдыха в регионе примерно одинакова, однако Сочи выделяется на общем фоне. Этот курорт, обладая статусом круглогодичного направления с большим потоком туристов, привлекает рестораторов из Москвы, что влияет на формирование более высоких цен. Для бюджетного отдыха эксперт рекомендует Геленджик, где можно найти качественное жилье с современным ремонтом по доступной стоимости.

туризм
отдых
минводы
Роскачество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи потребовали ареста главного редактора Baza
В Польше раскрыли, зачем Варшава раздувает истерию с «российской угрозой»
Запашный рассказал, чего нельзя делать при встречи с дикими лисами в городе
Дерматолог предупредила о смертельной опасности загара
Красное богатство: все о пользе и вреде вишни
СК предъявил обвинение главреду Baza Трифонову в даче взятки группой лиц
На Западе указали на одну важную деталь в скандальном законе Зеленского
Раскрыта истинная причина «задержания» редактора URA.RU
Раскрыт состав российской делегации на переговорах в Стамбуле
С уклонистами будут беседовать пограничники при попытке покинуть страну
Психолог раскрыл способ расслабиться после работы
Россиянам объяснили, почему так важно повысить МРОТ
«Абсолютная классика»: названы лучшие песни Оззи Осборна и Black Sabbath
У ФСБ появились вопросы к бывшему вице-губернатору Челябинской области
«Лисьи норы» не спасли ВСУ в лесах у Кременной
Казак из Башкирии выдал себя за полковника ради воспитания детей
Россиянина поймали с «боевой закладкой» для СБУ
Редактора URA.RU задержали правоохранители
Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Россией
Зоолог раскрыл, нужно ли боятся акул у побережья одной страны
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.