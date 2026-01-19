В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП В Махачкале самолет из Минвод выкатился за пределы ВПП

Самолет из Минвод выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Махачкалы, сообщил РИА Новости сотрудник авиагавани. Он отметил, что никто не пострадал, сейчас пассажиров эвакуируют.

Самолет, прилетевший из Минеральных Вод, выкатился за пределы ВПП (взлетно-посадочной полосы). Повреждений нет, пострадавших нет, — сказал собеседник агентства.

