19 января 2026 в 01:48

В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самолет из Минвод выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Махачкалы, сообщил РИА Новости сотрудник авиагавани. Он отметил, что никто не пострадал, сейчас пассажиров эвакуируют.

Самолет, прилетевший из Минеральных Вод, выкатился за пределы ВПП (взлетно-посадочной полосы). Повреждений нет, пострадавших нет, — сказал собеседник агентства.

Ранее сверхлегкий самолет с рекламным баннером упал в океан недалеко от пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. Как рассказали очевидцы, борт Cessna 170A носом ушел в воду рядом с берегом, перед крушением был слышен взрыв. Тело пилота аквалангисты достали через два часа после трагедии.

До этого стало известно, что вечер субботы, 27 декабря, обернулся масштабными задержками для двух ключевых аэропортов Москвы. Из-за введенных Росавиацией ограничений Внуково и Шереметьево задержали свыше 270 вылетов и прилетов, десятки самолетов были перенаправлены.

До этого в Индонезии пропал с радаров самолет с сотрудниками Министерства морских дел и рыболовства на борту. Он выполнял рейс из Джакарты в Макасар. К поиску обломков привлекли около 400 специалистов и волонтеров. Власти пока не выдвигали версий о причинах авиакатастрофы.

