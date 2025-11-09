Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 10:45

Китаец пытался вывезти золото на 50 млн рублей из Забайкалья

Суд в Забайкалье конфисковал у гражданина КНР золотые слитки на 50 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Забайкальском крае конфисковал 15 золотых слитков общим весом 5,5 кг, которые гражданин КНР пытался незаконно вывезти на родину, пишет РИА Новости. Общая стоимость изъятого драгметалла составила почти 50 млн рублей.

Мужчина работал водителем туристического автобуса. Он получил предложение о подработке от соотечественника в Забайкальске. За вознаграждение в 2 тыс. юаней (примерно 23 тыс. рублей) он согласился перевезти золото в специально оборудованном тайнике транспортного средства.

При таможенном досмотре на границе РФ были обнаружены слитки, хотя иностранец заранее заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. В отношении водителя возбудили уголовное дело. В сентябре 2025 года суд назначил ему штраф в размере 850 тыс. рублей.

Ранее в иркутском аэропорту таможенники изъяли у иностранного туриста три килограмма сырых медуз, перевозимых без необходимых документов. Гражданин, прибывший рейсом из вьетнамского Ханоя, также перевозил более пяти килограммов различных морепродуктов, включая жареную рыбу. В отношении него возбудили административное дело.

золото
Забайкалье
суды
Китай
