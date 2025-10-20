Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 12:43

Вьетнамец пытался провезти в Россию 5 кг морепродуктов и попался

Таможня Иркутска изъяла 3 кг мяса медуз у пассажира из Вьетнама

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В аэропорту Иркутска сотрудники таможни обнаружили в багаже иностранного туриста три килограмма сырого мяса медуз, сообщили NEWS.ru в Иркутской таможне. В общей сложности гражданин, прибывший рейсом из Ханоя (Вьетнам), перевозил более пяти килограммов морепродуктов, включая жареную рыбу, без сопроводительных документов и заводской маркировки.

Подозрения у инспекторов вызвал объемный пенопластовый контейнер, который пассажир провозил через «зеленый коридор». При досмотре внутри были найдены вакуумированные морепродукты без каких-либо опознавательных этикеток. По словам нарушителя, продукты предназначались для личного употребления. Против иностранца завели административное дело, предусматривающее штраф.

До этого в Челябинской области предотвратили попытку незаконного ввоза на территорию России крупной партии табачной продукции стоимостью примерно 160 млн рублей. Более 1 млн пачек сигарет обнаружили при попытке провоза под видом товаров повседневного спроса.

Ранее сотрудники таможни задержали на пункте пропуска Благовещенск иностранную гражданку, попытавшуюся дать им взятку. Женщина хотела незаконно провезти 84 единицы ювелирных изделий, купленные в российских магазинах.

