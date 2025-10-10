Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 10:00

Иностранка решила дать взятку, чтобы провезти ювелирку на миллион рублей

В Хабаровске таможенники задержали иностранку при попытке дать взятку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники таможни задержали на пункте пропуска Благовещенск иностранную гражданку, попытавшуюся дать им взятку, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Хабаровской таможни. Там уточнили, что женщина хотела незаконно провезти 84 единицы ювелирных изделий, купленные в российских магазинах. Среди них были золотые серьги, браслеты, подвески, колье и броши общей стоимостью 1 млн рублей.

Таможенники в пункте пропуска Благовещенск задержали иностранную гражданку за попытку дать взятку должностному лицу. Женщина пыталась вывезти без декларирования 84 единицы ювелирных изделий с бирками и чеками из российских магазинов, однако была остановлена инспектором в ходе контроля багажа, — сказала пресс-секретарь таможни Елена Попова.

Ранее сочинские таможенники обнаружили у прибывшей из Дубая 38-летней женщины незадекларированные украшения стоимостью в 3 млн рублей. Пассажирку остановили на зеленом коридоре, она утверждала, что не везет с собой никаких запрещенных или подлежащих декларированию вещей.

Хабаровск
таможни
таможенники
ФТС
задержания
иностранцы
ювелирные украшения
взятки
