13 октября 2025 в 11:02

В российском регионе пресекли контрабанду на 160 млн рублей

В Челябинской области пресекли контрабанду табака на 160 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Челябинской области предотвратили попытку незаконного ввоза на территорию России крупной партии табачной продукции, стоимостью примерно 160 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. Более 1 млн пачек сигарет обнаружили при попытке провоза под видом товаров повседневного спроса. Однако у перевозчика не было нужных разрешений.

УФСБ России по Челябинской области совместно с челябинской таможней выявлен и пресечен факт незаконного перемещения через государственную границу в Российскую Федерацию немаркированной табачной продукции общей стоимостью более 160 млн рублей. Продукцию пытались ввезти под прикрытием товаров народного потребления, — прокомментировали в пресс-службе.

Табачные изделия были изъяты. Челябинская таможня занимается расследованием уголовного дела.

Ранее сотрудники Северо-Кавказского таможенного управления предотвратили попытку нелегального вывоза золотого лома за границу. В аэропорту Минеральных Вод при досмотре ручной клади была задержана гражданка России, пытавшаяся вывезти ювелирные изделия и их фрагменты в Армению. Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов, задержанной грозит лишение свободы либо крупный штраф.

Челябинская область
контрабанда
табак
ФСБ
таможня
