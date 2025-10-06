Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 13:27

Российские таможенники пресекли контрабанду золота на 5,5 млн рублей

Северокавказские таможенники пресекли попытку вывоза золотого лома в Армению

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники Северо-Кавказского таможенного управления пресекли попытку нелегального вывоза партии золотого лома за границу, сказано в комментарии ведомства, который есть в распоряжении NEWS.ru. Гражданка России пыталась переправить в Армению ювелирные изделия и их фрагменты общим весом один килограмм и стоимостью 5,5 млн рублей.

Молодая женщина была задержана в аэропорту Минеральных Вод во время проведения оперативно-разыскных мероприятий. При досмотре ручной клади инспекторы обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находились золотые цепочки, кольца и детали от украшений.

Проведенная экспертиза установила, что изъятые предметы представляют собой лом ювелирных изделий и производственные отходы. В обнаруженных предметах содержалось 650 граммов чистого золота.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет либо крупный штраф.

Операция была проведена таможенниками совместно с пограничным управлением ФСБ. Отмечается, что вывоз лома драгоценных металлов из России временно запрещен согласно постановлению правительства от мая 2024 года.

Ранее таможенники Домодедово задержали 22-летнюю женщину-трансгендера (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) из Бразилии за попытку провезти запрещенные вещества, которые были спрятаны в нижнем белье и в заднем проходе. Ей грозит наказание до пожизненного лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Россия
ФТС
контрабанда
золото
Армения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голая пациентка сбежала из больницы после операции
В Совфеде предложили обязать неработающих россиян платить за ОМС
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Медик рассказала, как поддержать психическое здоровье
Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку
Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО
Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»
Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября
Мостовой раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню
Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО
Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей
Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону
Российский хоккеист наградил ветеранов СВО и стал врагом Киева
Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни
Избившего собаку-инвалида москвича доставили в полицию
Политолог оценил шансы Макрона удержаться у власти
Ветеран ЦСКА объяснил высокую результативность матча «Динамо» — «Локомотив»
Россиянка родилась без носа и жила так 14 лет
Стилист дала советы, как правильно носить винтажные вещи
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.