Российские таможенники пресекли контрабанду золота на 5,5 млн рублей

Сотрудники Северо-Кавказского таможенного управления пресекли попытку нелегального вывоза партии золотого лома за границу, сказано в комментарии ведомства, который есть в распоряжении NEWS.ru. Гражданка России пыталась переправить в Армению ювелирные изделия и их фрагменты общим весом один килограмм и стоимостью 5,5 млн рублей.

Молодая женщина была задержана в аэропорту Минеральных Вод во время проведения оперативно-разыскных мероприятий. При досмотре ручной клади инспекторы обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находились золотые цепочки, кольца и детали от украшений.

Проведенная экспертиза установила, что изъятые предметы представляют собой лом ювелирных изделий и производственные отходы. В обнаруженных предметах содержалось 650 граммов чистого золота.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет либо крупный штраф.

Операция была проведена таможенниками совместно с пограничным управлением ФСБ. Отмечается, что вывоз лома драгоценных металлов из России временно запрещен согласно постановлению правительства от мая 2024 года.

