Вкусная квашеная капуста с морковью на зиму: секреты приготовления

Свежую белокочанную капусту весом 3 кг нашинкуйте тоненькими полосами. Морковку в количестве 3 штук очистите и натрите на крупной терке.

Поместите овощи в большую емкость, добавьте 2 столовые ложки поваренной соли и, если хотите, 1 столовую ложку сахара-песка. Все тщательно перемешайте и разомните руками, чтобы овощи пустили сок, — это важный этап для успешного квашения. Затем добавьте 2–3 лаврушки и 10 горошин черного перца, равномерно перемешайте.

Полученную массу плотно уложите в чистые банки, сохраняя немного свободного места сверху. Если собственного сока недостаточно, долейте до 1 литр чистой воды, полностью покрыв овощи жидкостью. Банки накройте марлей или полотенцем и поставьте в теплое место с температурой 18–22 градуса для брожения на 3–5 суток. В течение этого времени периодически прокалывайте капусту деревянной палочкой до дна для выхода газа, предотвращая вздутие и обеспечивая равномерное брожение. Когда капуста приобретет приятную кислинку, герметично закрутите банки и уберите их в холодильник или погреб для хранения.

