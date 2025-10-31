Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 09:45

Вкусная квашеная капуста с морковью на зиму: секреты приготовления

Квашеная капуста с морковью Квашеная капуста с морковью Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свежую белокочанную капусту весом 3 кг нашинкуйте тоненькими полосами. Морковку в количестве 3 штук очистите и натрите на крупной терке.

Поместите овощи в большую емкость, добавьте 2 столовые ложки поваренной соли и, если хотите, 1 столовую ложку сахара-песка. Все тщательно перемешайте и разомните руками, чтобы овощи пустили сок, — это важный этап для успешного квашения. Затем добавьте 2–3 лаврушки и 10 горошин черного перца, равномерно перемешайте.

Полученную массу плотно уложите в чистые банки, сохраняя немного свободного места сверху. Если собственного сока недостаточно, долейте до 1 литр чистой воды, полностью покрыв овощи жидкостью. Банки накройте марлей или полотенцем и поставьте в теплое место с температурой 18–22 градуса для брожения на 3–5 суток. В течение этого времени периодически прокалывайте капусту деревянной палочкой до дна для выхода газа, предотвращая вздутие и обеспечивая равномерное брожение. Когда капуста приобретет приятную кислинку, герметично закрутите банки и уберите их в холодильник или погреб для хранения.

Еще больше рецептов квашеной капусты ищите в нашей подборке.

Читайте также
Квашеная капуста без уксуса и сахара: идеальный баланс вкуса и пользы
Семья и жизнь
Квашеная капуста без уксуса и сахара: идеальный баланс вкуса и пользы
Эти рубленые котлетки — просто фантастика! Делаем блюдо полезнее с этим рецептом
Общество
Эти рубленые котлетки — просто фантастика! Делаем блюдо полезнее с этим рецептом
Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество
Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Два яблока и горстка муки. Пеку нежные гребешки с яблоками. Тесто на твороге — просто волшебство! Вкусно, просто и необычно
Общество
Два яблока и горстка муки. Пеку нежные гребешки с яблоками. Тесто на твороге — просто волшебство! Вкусно, просто и необычно
Быстро, остро, вкусно: маринованная капуста для зимних обедов за 60 минут!
Семья и жизнь
Быстро, остро, вкусно: маринованная капуста для зимних обедов за 60 минут!
квашеная капуста
капуста
овощи
рецепты
домашние заготовки
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоматолог назвал лучшие продукты для здоровья зубов
Гоблин не смог исправить бредовую статью о себе в «Википедии»
Шнуров предложил изменить подход к системе образования
Уборщица выиграла суд за внушительное наследство знаменитого бизнесмена
В Финляндии раскрыли способ Трампа привлечь внимание Путина
«Крайняя усталость»: Макрону предсказали падение рекордно низкого рейтинга
Политолог рассказал, когда США смогут возобновить ядерные испытания
Ужин в итальянском ресторане Петербурга едва не привел к выкидышу
На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским после потери поддержки
Более 15 пассажиров оказались в больнице после экстренной посадки самолета
Как пережить расставание с любимым человеком: возвращаем душевный покой
Большинство россиян не будут отмечать Хеллоуин
Шойгу поставил точку в вопросе силового давления на Россию
Подруга Усольцевой сделала шокирующее признание
ЕС оказался на вторых ролях из-за «потепления в отношениях» Китая и США
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, угрожающей школьникам
Американец похитил королеву красоты и расправился с ней
В Китае восхитились двумя «контратаками» Путина против Запада
Ангарский маньяк предстанет перед судом по делу о двойном убийстве
В России могут ввести ответственность за популяризацию зацепинга
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.