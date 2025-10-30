Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 08:30

Островато и хрустит: рецепт грузинской квашеной капусты со свеклой

Островато и хрустит: рецепт грузинской квашеной капусты со свеклой Островато и хрустит: рецепт грузинской квашеной капусты со свеклой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте себе хрустящую, острую и невероятно ароматную закуску, которая украсит любой стол. Это не просто квашеная капуста, а настоящее грузинское пиршество для вкусовых рецепторов. Правильно приготовленная квашеная капуста со свеклой по-грузински обладает уникальным балансом кислинки, сладости и пикантной остроты.

Основа успеха — в правильных ингредиентах. Вам понадобится: средний вилок белокочанной капусты (примерно 2 кг), крупная сырая свекла, 2-3 зубчика чеснока, 1 острый перчик чили (или два, по вкусу), небольшой пучок кинзы и сельдерея. Для рассольчика: на 1 л воды 2 ст. л. нейодированной соли и 1 ст. л. сахара. Секрет цвета и легкого сладкого вкуса — как раз-таки в свекле, которая, как и белокочанная, отдает свой сок и краску. Процесс ферментации занимает около 2-3 дней при комнатной температуре, затем закуску нужно переставить в холод.

Попробуйте рецепт по нашему совету — и вы навсегда влюбитесь в яркий вкус этой закуски. Такая квашеная капуста со свеклой по-грузински станет вашим коронным блюдом, которое исчезает со стола быстрее всего.

Ранее мы делились с вами рецептом необычного сочетания вкусов: запеките горбушу с мандаринами!

Читайте также
Маринованные огурцы в микроволновке за 3 минуты: точь-в-точь как из банки
Общество
Маринованные огурцы в микроволновке за 3 минуты: точь-в-точь как из банки
Универсальное яблочное желе — в печенье, торт и на хлеб! 4 ингредиента, а какая вкуснота
Общество
Универсальное яблочное желе — в печенье, торт и на хлеб! 4 ингредиента, а какая вкуснота
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Шпроты по-новому в виде рулета: обалденная закуска — делается просто и быстро
Общество
Шпроты по-новому в виде рулета: обалденная закуска — делается просто и быстро
Хвост мне в рот! Праздничная закуска из баклажанов, которая покорит всех
Семья и жизнь
Хвост мне в рот! Праздничная закуска из баклажанов, которая покорит всех
домашние заготовки
рецепты
застолье
национальная кухня
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 октября 2025 года
Россия устроила неприятный сюрприз новому премьеру Японии
Простой салат «Красное море» — украшение стола!
Трамп нашел антимиротворческий выход из конфликта на Украине
Российский боец рассказал о «натовских» трофеях из зоны СВО
Робот София начнет работать в подмосковном правительстве
Следователи ответили на вопрос о странном появлении Усольцева онлайн
Полиция задержала третьего подозреваемого в ограблении Лувра
Китай утвердил запуск космического корабля Shenzhou-21 к станции Tiangong
Хрустящий, сырный, с чесночком: рулет, который просят все мои друзья
Европа готовится к худшему и создает общий транспортный коридор
Названо число жертв разрушительного урагана «Мелисса»
Трамп и Си Цзиньпин заключили сделку по Украине
Воробьев предложил ввести маркировку для влажных салфеток
Егор Крид извинился перед фанатами
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне на текущей неделе
Мы в будущем! Учимся оплачивать парковки в Самаре задолго до их появления
Авиабомба вмолотила в землю пункт дислокации егерской бригады ВСУ
В месте исчезновения Усольцевых ранее пропадали люди
Автокредиты в России обрушились почти вдвое
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла
Общество

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.