Островато и хрустит: рецепт грузинской квашеной капусты со свеклой

Представьте себе хрустящую, острую и невероятно ароматную закуску, которая украсит любой стол. Это не просто квашеная капуста, а настоящее грузинское пиршество для вкусовых рецепторов. Правильно приготовленная квашеная капуста со свеклой по-грузински обладает уникальным балансом кислинки, сладости и пикантной остроты.

Основа успеха — в правильных ингредиентах. Вам понадобится: средний вилок белокочанной капусты (примерно 2 кг), крупная сырая свекла, 2-3 зубчика чеснока, 1 острый перчик чили (или два, по вкусу), небольшой пучок кинзы и сельдерея. Для рассольчика: на 1 л воды 2 ст. л. нейодированной соли и 1 ст. л. сахара. Секрет цвета и легкого сладкого вкуса — как раз-таки в свекле, которая, как и белокочанная, отдает свой сок и краску. Процесс ферментации занимает около 2-3 дней при комнатной температуре, затем закуску нужно переставить в холод.

Попробуйте рецепт по нашему совету — и вы навсегда влюбитесь в яркий вкус этой закуски. Такая квашеная капуста со свеклой по-грузински станет вашим коронным блюдом, которое исчезает со стола быстрее всего.

