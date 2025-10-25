Неожиданно вкусное сочетание в духовке: попробуйте горбушу с мандаринами!

Сочетание нежной рыбки и сладковатых цитрусовых создает удивительную гармонию вкусов. Горбуша в духовке приобретает невероятную сочность благодаря мандариновому соку. Прованские травы добавляют изысканный аромат средиземноморской кухни.

Филе (500–600 г) промойте, обсушите бумажным полотенцем. Посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком (1 ст. л.) и дайте постоять 10 минут.

Один мандарин нарежьте кружочками, второй выжмите. Смешайте сок с маслом (оливковое — 3 ст. л.) и травами (прованские — 1 ч. л.). Выложите рыбку на противень, укрытый пергаментом, полейте цитрусовой смесью, сверху разложите мандариновые кружки. Горбуша в духовке запекается при температуре в 180 градусов 20–25 минут.

Готовую рыбу сервируйте сразу, украсив зеленым горошком или свежей, ароматной зеленью. Это блюдо идеально сочетается с рисом, вареным картофелем или иным овощным гарниром. Вместо мандарина можно использовать апельсин, грейпфрут или яблоки.

