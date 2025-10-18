Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 11:30

Идея для ужина: тыква с брынзой, прованскими травами и орешками

Идея для ужина: тыква с брынзой, прованскими травами и орешками Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыкву (500 г) нарежьте на некрупные кубики, затем полейте оливковым маслом и посыпьте прованскими травами. Запекайте овощ при 180 градусах около получаса до мягкости и золотистого цвета.

Брынзу (100 г) нарежьте небольшими кусочками, около 1 см. Очищенный имбирный корень мелко натрите на терке (понадобится 1 ч. л.), добавьте свежую рубленую кинзу (половина пучка). Кедровые орехи обжарьте на сухой сковородке до легкой румяности. Вместо них разрешается взять 80 г черных оливок, нарезанных половинками.

Остывшую тыкву аккуратно соедините с брынзой, имбирем и кинзой. Посыпьте солью на свой вкус, украсьте кедровыми орешками или оливками и полейте блюдо бальзамическим соусом.

Ранее мы поделились советским рецептом ленивых голубцов.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
