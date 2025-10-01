Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 13:09

Трансгендер попытался завезти в Россию партию наркотиков в заднем проходе

В Домодедово задержали наркокурьера из Бразилии с кокаином в нижнем белье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Таможенники Домодедово задержали 22-летнего наркокурьера из Бразилии, пытавшего провезти кокаин, передает пресс-секретарь таможни аэропорта Елена Мартынова. Источник NEWS.ru также сообщил, что задержанная женщина оказалась трансгендером (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), а запрещенные вещества она пыталась провезти в нижнем белье и в заднем проходе.

Пассажирка прибыла в Москву рейсом из Дубая, в «зеленом коридоре» у нее обнаружили два презерватива с порошкообразным веществом. Один из них был скрыт в белье, а другой внутриполостным способом. Задержанная призналась, что провозила кокаин по просьбе некоего мужчины за денежное вознаграждение.

Экспертиза показала, что вес партии составляет 250 граммов. Гражданку Бразилии заключили под стражу и возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в крупном размере. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее в Москве задержали адвоката по подозрению в сбыте 82 литров жидкости с наркотиками. По версии следствия, мужчина разлил по канистрам и спрятал в тайнике в Подмосковье запрещенные вещества для удобства перевозки. Продать подозреваемый ничего не успел.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью

наркотики
Домодедово
трансгендеры
таможенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами
Российский адмирал дал совет Трампу после его угроз ядерными подлодками
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.