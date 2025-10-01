Трансгендер попытался завезти в Россию партию наркотиков в заднем проходе В Домодедово задержали наркокурьера из Бразилии с кокаином в нижнем белье

Таможенники Домодедово задержали 22-летнего наркокурьера из Бразилии, пытавшего провезти кокаин, передает пресс-секретарь таможни аэропорта Елена Мартынова. Источник NEWS.ru также сообщил, что задержанная женщина оказалась трансгендером (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), а запрещенные вещества она пыталась провезти в нижнем белье и в заднем проходе.

Пассажирка прибыла в Москву рейсом из Дубая, в «зеленом коридоре» у нее обнаружили два презерватива с порошкообразным веществом. Один из них был скрыт в белье, а другой внутриполостным способом. Задержанная призналась, что провозила кокаин по просьбе некоего мужчины за денежное вознаграждение.

Экспертиза показала, что вес партии составляет 250 граммов. Гражданку Бразилии заключили под стражу и возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в крупном размере. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее в Москве задержали адвоката по подозрению в сбыте 82 литров жидкости с наркотиками. По версии следствия, мужчина разлил по канистрам и спрятал в тайнике в Подмосковье запрещенные вещества для удобства перевозки. Продать подозреваемый ничего не успел.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью