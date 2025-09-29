В подмосковном лесу арестовали адвоката-наркодилера с «пьянящими» литрами Адвоката Никитина арестовали за попытку сбыть 82 литра жидкости с наркотиками

Члена Адвокатской палаты Московской области Илью Никитина заключили под стражу, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Его обвинили в попытке сбыть 82 литра жидкости с наркотиками.

Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никитина Ильи Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, сроком на один месяц, — сказано в сообщении.

По версии следствия, адвокат разлил все по канистрам и спрятал в тайнике в Подмосковье, чтобы было удобнее перевозить. Но продать ничего не успел — тайник нашли полицейские. Теперь против него заведено дело о попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере.

