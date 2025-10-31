Роскомнадзор призвал россиян отказаться от одного вида согласий

В России следует отказаться от массового сбора согласий на обработку персональных данных, считает глава Роскомнадзора Андрей Липов. По его словам, которые приводит «Интерфакс», институт таких договоров уже устарел и утратил эффективность, так как люди уже не могут контролировать правомерность обработки их личных данных из-за большого количества данных согласий.

Институт согласий как таковых, на наш взгляд, крайне устаревший. <…> Здесь, наверное, нужно переходить от согласий, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании дает отдельное согласие, к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов, — полагает Липов.

Вместо этого он предложил перейти к отраслевому регулированию, где для разных сфер экономики — например, туризма или образования — будут установлены свои стандарты обработки данных и государственный надзор за их использованием. Глава РКН добавил, что соответствующие предложения уже направлены в правительство для включения во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, который планируется рассмотреть в Госдуме.

Ранее Роскомнадзор объяснил, что в стране ввели частичные ограничения на работу WhatsApp и Telegram для противодействия преступной деятельности. Именно эти сервисы стали основными инструментами для мошеннических схем, вымогательства денежных средств. Также через них россиян вовлекают в диверсионную и террористическую деятельность.