28 ноября 2025 в 05:15

Юрист ответил, чем грозит просмотр видео без наушников в московском метро

Юрист Салкин: просмотр видео без наушников в московском метро грозит штрафом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
За просмотр видео без наушников в московском метро могут привлечь к административной ответственности, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, в других видах общественного транспорта подобного запрета нет, если это не регулируется местными нормативными актами.

Единой федеральной нормы, прямо запрещающей смотреть видео и слушать музыку без наушников или на высокой громкости в общественном транспорте, нет. При этом в Московском метрополитене действует такое специальное правило. За нарушение Кодекс города Москвы об административных правонарушениях предусматривает штраф для граждан в размере от 100 до 1000 рублей, — предупредил Салкин.

Он подчеркнул, что обычно в правилах пользования общественным транспортом указано: пассажир не должен мешать другим. По словам юриста, просмотр видео или прослушивание музыки на высокой громкости можно считать нарушением.

В остальном транспорте само по себе прослушивание музыки без наушников обычно не образует состав административного правонарушения и, соответственно, не влечет штрафа, если иное прямо не закреплено в региональных правилах. Однако если пассажир на просьбу сделать звук потише отреагирует откровенным хамством, нецензурной бранью или агрессией, то эти действия будут расценены как мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ, за которое можно получить штраф от 500 до 1000 рублей или до 15 суток административного ареста, — резюмировал Салкин.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что громкий телевизор ночью может привести к штрафу. По его словам, закон карает не за просмотр телепередач поздно вечером, а за нарушение покоя соседей.

