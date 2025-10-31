Бастрыкина возмутили нападки зоозащитников на родителей погибшего ребенка СК расследует травлю семьи погибшего от нападения собак ребенка под Красноярском

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о том, что зоозащитники оскорбили родителей 10-летнего ребенка, погибшего от нападения бродячих собак, сообщили в ведомстве. Он поручил возбудить уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Заявители просят принять меры в отношении зоозащитников, распространяющих материалы оскорбительного характера в адрес родителей ребенка, погибшего от укусов собак, — сказано в публикации.

10-летнего мальчика растерзали бродячие собаки в СНТ «Теремок». Возбуждено несколько уголовных дел: «Халатность, повлекшая смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Позже в Сети показали момент нападения собак на ребенка.

После этого депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов обвинил своих коллег в смерти мальчика. Он призвал возбудить уголовное дело в отношении тех парламентариев, которые выступали против закона об обращении с безнадзорными животными.

Тем временем исполняющий обязанности главы Березовского района Александр Крестьянинов объявил в районе режим повышенной готовности. По его словам, ситуация с безнадзорными животными остается сложной.